У реальному житті Alyona Alyona майже не фарбується, вона часто з'являється перед фанами без мейку. Однак 16 років тому вона будувала свій перший бізнес саме на косметиці. Майбутня зірка працювала консультанткою бренду Oriflame.

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Ще школяркою вона продавала односельчанам косметику, але гроші на цьому не заробляла. Їй було лише 14 років, а неповнолітнім у компанії віддячували не готівкою, а знижками.

У юності працювала консультантом Оріфлейм. У 14 років я продавала косметику. Я була неповнолітньою і не могла отримувати готівку, тому мала великі знижки на продукцію. Тоді ж ця тема була популярна,

– пригадала реперка.

Натомість з 15 років Alyona Alyona пішла на вигіднішу роботу. Вона підробляла продавчинею на ринку, касиркою та прибиральницею.

Цікаво, що до виходу відеокліпу на пісню "Рибки" Alyona Alyona працювала вихователькою в Баришівці, а тоді завідувачкою дитсадка в селі Дернівка, що під Києвом.

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