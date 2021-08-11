Ексбойфренд Ксенії Мішиної розповів, що ще в школі мріяв багато заробляти. Однак не знав, як провернути все по-розумному. Відтак, Олександр Еллерт хапався за будь-яку роботу.

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Спочатку він роздавав листівки, а під час навчання на фізичному факультеті підпрацьовував на точковому зварюванні – робив запчастини для автомобілів ВАЗ. Студентський КВК круто перевернув його життя.

Я роздавав листівки, працював на точковому зварюванні. Потім пішов грати у КВК, став вести заходи, працювати у нічних клубах і план потроху вимальовувався,

– розповів Олександр Еллерт.

За словами гумориста, він точно знав, скільки заходів мав проводити в місяць і до яких івентів прагнути. Еллерт швидко став одним з найпопулярніших ведучих Донецька, а згодом засвітився на телебаченні. Разом з другом він виграв на "Розсміши коміка", потрапив на "Лігу сміху", а тоді став сценаристом студії "Квартал 95".

Олександр Еллерт про роботу до популярності: дивіться відео онлайн

До слова, переможниця Євробачення-2016 Джамала раніше також розповідала про свою першу роботу. До того, як музика стала джерелом її доходу, співачка допомагала батькам з сімейним бізнесом – мила посуд у родинному кафе.