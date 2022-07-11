"Україна повернеться": ТНМК присвятив потужну пісню окупованому Енергодару

Гурт "Танок на майдані Конґо" вразив прем'єрою нового треку. 11 липня Фагот і Фоззі випустили пісню "Енергодар – це Україна", яку присвятили всім тим, хто опинився в окупації.

ТНМК заспівав про українське місто-супутник, місто-робітник, що розташоване поруч з найбільшою в Європі Запорізькою АЕС – про Енергодар. Російські загарбники окупували його ще 4 березня. Усі чотири місяці вони тероризують, катують та залякують населення, але місцеві не ламаються, не прогинаються. Фагот і Фоззі запевняють їх, що Україна скоро повернеться.

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ТНМК випустив пісню "Енергодар – це Україна"

"Україна – єдина. Внаслідок війни частину нашої держави окуповано, але ми ніколи не змиримося з тим, що хвора російська імперія досі намагається повернути нас в радянські часи та вкрасти в нас частину території. Кожен дециметр нашої землі є невіддільною частиною України. Це аксіома… Україна нічого не забула, Україна повернеться. Україна віддячить. Енергодар – це Україна", – йдеться в описі під відео.

Присвячується незламному духу українців. Усім тим, хто не скорився і впевнено йде до перемоги,

– презентував Фагот в інстаграмі.

Він і став головним героєм відео, яке зрежисерував Юрій Ковальов. Фоззі ж написав текст пісні.

Глибока шана тим, хто досі лишається по той бік. І чекає на той момент, коли правда переможе. Ми обов'язково повернемося, зустрінемося та обіймемося. Бо Енергодар – це Україна,

– переконують енергодарців музиканти.

ТНМК – Енергодар – це Україна: дивіться відео онлайн

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