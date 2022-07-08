29-річна Alina Pash є авторкою слів пісні Heaven. Вона написала її ще в березні, після бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

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Alina Pash презентувала пісню та кліп Heaven

"Те, про що страшно говорити, але мовчати – ще страшніше. Станом на ранок 1 липня 2022 року більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. 345 з них – загинули", – йдеться в описі під відео.

Це велике горе та нестерпний біль, які ми, українці, маємо трансформувати в силу та світло заради майбутнього нашої країни та наших дітей,

– наголосила сама Alina Pash.

Кліп на трек Heaven знімали не в Україні, а в Литві – у поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. У ньому знялася не лише співачка, а й сім'я з Херсонської області, якій вдалося врятуватися з-під окупації. Відео, в якому постали акторка Вікторію Булітко та комікеса Наталія Гаріпова, зрежисерував Саша Прилуцький.

Alina Pash – Heaven: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на пісню та кліп Heaven