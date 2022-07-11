ТНМК спела об украинском городе-спутнике, городе-работнике, расположенном рядом с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС – об Энергодаре. Российские захватчики оккупировали его еще 4 марта. Все четыре месяца они терроризируют, пытают и запугивают население, но местные не ломаются, не прогибаются. Фагот и Фоззи уверяют их, что Украина скоро вернется.
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ТНМК выпустил песню "Енергодар – це Україна"
"Украина – единая. В результате войны часть нашего государства оккупирована, но мы никогда не смиримся с тем, что больная российская империя до сих пор пытается вернуть нас в советские времена и украсть у нас часть территории. Каждый дециметр нашей земли является неотъемлемой частью Украины. Это аксиома... Украина ничего не забыла, Украина вернется. Украина отблагодарит. Энергодар – это Украина", – говорится в описании под видео.
Посвящается несокрушимому духу украинцев. Всем тем, кто не покорился и уверенно идет к победе,
– презентовал Фагот в инстаграме.
Он и стал главным героем видео, которое срежиссировал Юрий Ковалев. Фоззи написал текст песни.
Глубокое уважение тем, кто до сих пор остается по ту сторону. И ждет того момента, когда правда победит. Мы обязательно вернемся, встретимся и обнимемся. Потому что Энергодар – это Украина,
– уверяют энергодаров музыканты.
ТНМК – Енергодар – це Україна: смотрите видео онлайн
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