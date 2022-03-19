ТНМК і Kozak System звернулися до матерів усіх українських захисників: чуттєва пісня "Мамо"

Хіп-хоп гурт ТНМК продовжує творити попри війну. Фагот і Фоззі випустили новий трек "Мамо", який записали з Kozak System. Музиканти пообіцяли матерям українських захисників, що все буде добре.

Як з'ясувалось, ідея треку "Мамо" народилася рік тому. Лідер Kozak System Іван Леньо запропонував ТНМК заспівати про розмову військового з мамою – "на старій кухні, за столом, затягнутим давньою клейонкою". Через повномасштабну війну з Росією кожне слово в цій пісні набуло додаткової ваги.

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Рік тому ніхто не міг знати, що текст цієї пісні стане настільки реальним. Але ми точно повернемося переможцями після бою. Це вже інша Україна,

– коментує Фоззі.

Примітно, що Фагот, який продюсував трек "Мамо", у деяких місцях використав звук пострілу гармати. Тоді він і не подумати не міг, що ця метафора стане для всіх нас суворою реальністю.

"Сьогодні вся країна, всі сини й доньки встали на захист нашої Незалежності, встали на захист нашого народу. І кожна мама зараз сидить вдома, хвилюється і чекає звісток, але ми можемо запевнити наших мам, що ми повернемося живі. Ворог буде розбитий", – переконує фронтмен Kozak System.

ТНМК і Kozak System – Мамо: слухайте пісню онлайн

До слова, Фагот з ТНМК та Іван Леньо з Kozak System вступили до тероборони Києва, а Фоззі волонтерить, зокрема купує "броніки" для нацгвардійців. Фагот встигає не лише захищати Батьківщину, а й співати гімн ЗСУ з автоматом у руках. "Зродились ми великої години" у його виконанні розчулив багатотисячну аудиторію.

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