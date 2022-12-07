Володимир Остапчук після чуток про розлучення назвав риси, які приваблюють його в жінках

Український ведучий Володимир Остапчук відповів на запитання прихильників. Він зізнався, які якості приваблюють його в жінках.

Чутки навколо розлучення Володимира Остапчука та його дружини не стихають. На цьому тлі телеведучий поділився, які риси в жінках йому подобаються.

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Володимир Остапчук назвав якості в жінках, які приваблюють

Ведучому поставили кілька запитань в інстаграм-сторіз. Зокрема, він відповів, які якості в дівчатах його приваблюють.

Володимир Остапчук відповів, що це – гострий розум і почуття гумору у дівчат. Але не зміг не пожартувати, тож третьою рисою додав "Щоб була домашньою і називала мене Султан Сулейман Хан Хазрет Лері".



Фото з інстаграм-сторіз Остапчука

Також шоумен показав нове фото дітей. Він поділився, що вони хочуть повернутися додому з Канади, але наразі це не зовсім безпечно.



Фото з інстаграм-сторіз Остапчука

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Володимир Остапчук нещодавно опублікував фото з поїздки разом з "Культурним десантом". Шанувальники на світлині не побачили обручки.

Христина Остапчук натомість днями відповідала на запитання, які стосунки вона зберегла з колишніми коханими. Дружина шоумена зізналась, що з деякими товаришує, але водночас з іншими спілкування не вдалось.