До новорічних свят залишилися лічені тижні. Щоб хоч трішки відволіктися від війни українці потроху прикрашають свої будинки різдвяним декором.

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Маша Єфросиніна готується до свят

Ведуча опублікувала фото, яке зробила з сином у ліфті. На світлині Маша зображена у світлому пуховику, шапці, без макіяжу. У руках зірка тримає красиві ялинкові гілочки, з яких зробили фігурку оленя. Олександр позував біля матусі, тримаючи в руках коробку цукерків. Вони обоє щиро усміхалися та насолоджувалися моментом.

Олень, цукерки "Ранковий Київ" та моя найдобріша, кохана мордочка,

– написала Маша під фото.



Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграму ведучої

Нещодавно ведуча приїхала в Україну, де мала насичений робочий графік, зйомки. Наразі невідомо, чи цей кадр зроблений в Києві, оскільки під час війни Єфросиніна з дітьми живе за кордоном. Також невідомо, де знаменитість проведе новорічно-різдвяні свята.

Зазначимо, днями ми поспілкувалися з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Артист розповів, чи буде в його домі ялинка і чи полетить святкувати Різдво з рідними в США. А також поділився деталями концерту, який відбудеться 25 грудня у Львові. Про все це зовсім скоро читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".