Слухи вокруг развода Владимира Остапчука и его супруги не стихают. На этом фоне телеведущий поделился, какие черты ему нравятся.

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Владимир Остапчук назвал качества в привлекающих женщинах

Ведущему задали несколько вопросов в инстаграм-стороз. В частности он ответил, какие качества в девушках его привлекают.

Владимир Остапчук ответил, что это острый ум и чувство юмора у девушек. Но не смог не пошутить, так что третьей чертой добавил "Чтобы была домашней и называла меня Султан Сулейман Хан Хазрет Лери".



Фото из инстаграм-сториз Остапчука

Также шоумен показал новое фото детей. Он поделился, что они хотят вернуться домой из Канады, но это не совсем безопасно.



Фото из инстаграмм-сториз Остапчука

Последние новости об Остапчуках

Владимир Остапчук недавно опубликовал фото из поездки вместе с "Культурным десантом". Поклонники на фотографии не увидели кольца.

Кристина Остапчук на днях отвечала на вопрос, какие отношения она сохранила с бывшими любимыми. Жена шоумена призналась, что с некоторыми дружит, но с другими общение не удалось.