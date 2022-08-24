"Мене буквально перехопили на дорозі": Тіну Кароль заскочили на Волині – миле відео

24 серпня 2022 , 15:10
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Джерело:

фейсбук Андрія Гудими

У День прапора, 23 серпня, Тіну Кароль заскочили в місті Володимир, що у Волинській області. Співачку помітив заступник міського голови Андрій Гудим і попросив записали відеопривітання для жителів громади.

Тіну Кароль хоч і застали зненацька, але вона, як справжня артистка, не розгубилася й зворушливо звернулася до мешканців Володимир-Волинської громади. Співачка засипала їх побажаннями з нагоди Дня державного прапора

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Тіну Кароль заскочили на Волині

Мене буквально перехопили на дорозі. Я залюбки зупинилася, хочу вас усіх привітати,
– розповіла Тіна Кароль на камеру.

"Ми сильні, ми об'єднані, перемога за нами! Це взагалі не обговорюється. Слава Україні! Героям слава! Безумовно, усе буде Україна. І за кордоном, і в Україні всі люди знають, на чиєму боці правда. Я вам бажаю мирного неба над головою, нашим дітям – спокою, мамам – краси, а чоловікам – мужності. Усе буде добре", – запевнила Тіна Кароль. 

У коментарях відреагували:

  • "Класно, вітання Тіні"; 
  • "Як приємно! Чарівна";
  • "Дякуємо вам за підтримку і за вашу творчість";
  • "Неочікувано, але приємно"; 
  • "Справді приємна несподіванка. Щиро дякуємо Тіні за підтримку. Обов'язково чекаємо на концерт перемоги в нашому княжому місті". 
Нагадаємо, що в Україну Тіна Кароль приїжджала ще в липні, коли хизувалася врожаєм черешні й показувала металеві "їжаки" на вулицях міста. Після цього вона виїжджала за кордон на благодійні концерти в Європі та  Match for peace "Динамо" в місті Ліверпуль.
Автор: Марина Джура