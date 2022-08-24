"Мене буквально перехопили на дорозі": Тіну Кароль заскочили на Волині – миле відео
Джерело:фейсбук Андрія Гудими
У День прапора, 23 серпня, Тіну Кароль заскочили в місті Володимир, що у Волинській області. Співачку помітив заступник міського голови Андрій Гудим і попросив записали відеопривітання для жителів громади.
Тіну Кароль хоч і застали зненацька, але вона, як справжня артистка, не розгубилася й зворушливо звернулася до мешканців Володимир-Волинської громади. Співачка засипала їх побажаннями з нагоди Дня державного прапора.
До теми "Незламна, найбільш волелюбна у світі": зірки промовисто вітають Україну з Днем Незалежності
Тіну Кароль заскочили на Волині
Мене буквально перехопили на дорозі. Я залюбки зупинилася, хочу вас усіх привітати,
– розповіла Тіна Кароль на камеру.
"Ми сильні, ми об'єднані, перемога за нами! Це взагалі не обговорюється. Слава Україні! Героям слава! Безумовно, усе буде Україна. І за кордоном, і в Україні всі люди знають, на чиєму боці правда. Я вам бажаю мирного неба над головою, нашим дітям – спокою, мамам – краси, а чоловікам – мужності. Усе буде добре", – запевнила Тіна Кароль.
У коментарях відреагували:
- "Класно, вітання Тіні";
- "Як приємно! Чарівна";
- "Дякуємо вам за підтримку і за вашу творчість";
- "Неочікувано, але приємно";
- "Справді приємна несподіванка. Щиро дякуємо Тіні за підтримку. Обов'язково чекаємо на концерт перемоги в нашому княжому місті".