"Мене буквально перехопили на дорозі": Тіну Кароль заскочили на Волині – миле відео

У День прапора, 23 серпня, Тіну Кароль заскочили в місті Володимир, що у Волинській області. Співачку помітив заступник міського голови Андрій Гудим і попросив записали відеопривітання для жителів громади.

Тіну Кароль хоч і застали зненацька, але вона, як справжня артистка, не розгубилася й зворушливо звернулася до мешканців Володимир-Волинської громади. Співачка засипала їх побажаннями з нагоди Дня державного прапора.

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Тіну Кароль заскочили на Волині

Мене буквально перехопили на дорозі. Я залюбки зупинилася, хочу вас усіх привітати,

– розповіла Тіна Кароль на камеру.

"Ми сильні, ми об'єднані, перемога за нами! Це взагалі не обговорюється. Слава Україні! Героям слава! Безумовно, усе буде Україна. І за кордоном, і в Україні всі люди знають, на чиєму боці правда. Я вам бажаю мирного неба над головою, нашим дітям – спокою, мамам – краси, а чоловікам – мужності. Усе буде добре", – запевнила Тіна Кароль.

У коментарях відреагували:

"Класно, вітання Тіні";

"Як приємно! Чарівна";

"Дякуємо вам за підтримку і за вашу творчість";

"Неочікувано, але приємно";

"Справді приємна несподіванка. Щиро дякуємо Тіні за підтримку. Обов'язково чекаємо на концерт перемоги в нашому княжому місті".