З Днем державного прапора привітали й музиканти з гурту "Антитіла", і Маша Єфросиніна, і балерина Катерина Кухар, і шеф-кухар з Колумбії Ектор Хіменес-Браво. Найяскравіші кадри дивіться у матеріалі 24 каналу.

До теми "Я бачу український прапор усюди": Зеленська промовисто привітала українців зі святом

Зірковий бомонд вітає з Днем державного прапора України

Гурт "Антитіла"

З Днем державного прапора України! Синьо-жовтий – це свобода, сміливість та незламність,

– написали музиканти в інстаграмі.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що під час благодійного туру Європою всюди бачить український прапор – на музеях, урядових установах, в авто, на будинках людей. На його думку, це тому, що синьо-жовтий став символом вільного світу.

Наш прапор став символом свободи, мужності і сили для багатьох людей з різних країн! Ми відчуваємо ці кольори серцем. Сьогодні наш прапор гордо майорить над світом вільних. З Днем Державного прапора України,

– привітав Святослав Вакарчук.

Гурт "Друга Ріка"

Вітаємо з Днем державного прапора України. У часи війни з окупантом це особлива святиня для кожного українця,

– підкреслили музиканти.

Він бачить болісний символізм у тому, що нерідко наш жовто-блакитний стає червоно-чорним від пролитої крові захисників і захисниць. Усе тому, що саме під таким стягом Україна вела визвольну боротьбу з радянськими окупантами ще в 40-х роках.

Маша Єфросиніна

Телеведуча наголосила, що наш синьо-жовтий став головним кольором року й огорнув весь світ.

Кольори єдності, сили та свободи. Кольори, якими пронизаний сьогодні весь світ, вони є постійним нагадуванням про протистояння України жорстокому та нещадному ворогу! З Днем державного прапора України,

– написала Єфросиніна.

Катерина Кухар

"Символ нашої боротьби, волі та незламності! Символ нашої свободи, який майорить по всьому світу! Наші два кольори сміливості. З Днем Державного прапора України", – підписала балерина відео, зняте біля "Батьківщини-Матері" з видом на найбільший стяг України. Його підняли з нагоди святкування рік тому.

Цікаво Катя Осадча опублікувала рідкісне фото з 19-річним сином і відповіла, чи воює він

Олег Скрипка

"Шановні українці. Вітаю вас щиро з Днем українського прапора. Щастя, натхнення. Символи, українська культура, українська історія – це дуже важливо! До перемоги! Перемога за нами", – сказав фронтмен гурту ВВ на тлі спаленої російської техніки на Хрещатику.

Світлана Тарабарова

Особливі кольори для кожного з нас. З Днем українського прапора, рідні,

– лаконічно привітала співачка.

Катерина Бужинська

"Наш прапор – це символ свободи і незалежності, слави і відродження, перемоги України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Мить, коли піднімається прапор України та звучить державний гімн, – це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну", – наголосила Катерина Бужинська у своєму інстаграмі.

Співачка побажала українцям мирного неба та життя у кольорах нашого прапора – синього та мирного, як небо, і жовто-золотистого, як пшеничні поля України.

Ілона Гвоздьова

"Вітаю з Днем державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним, мирним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом, силою і прагненням до світлого майбутнього. Бережіть себе і вірте у нашу перемогу", – нагадала танцівниця.

Ектор Хіменес-Браво

Сьогодні прапор України — символ нескореності. Вірю, зовсім скоро, жовтий і блакитний стануть символами перемоги та свободи. З днем Державного прапора України,

– привітав шеф-кухар з Колумбії.

До речі, в інтерв'ю 24 каналу Ектор Хіменес-Браво розповідав, що йому краще бути в Україні, ніж відпочивати за кордоном, адже українці – це його сім'я.