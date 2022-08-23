З Днем державного прапора привітали й музиканти з гурту "Антитіла", і Маша Єфросиніна, і балерина Катерина Кухар, і шеф-кухар з Колумбії Ектор Хіменес-Браво. Найяскравіші кадри дивіться у матеріалі 24 каналу.
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Зірковий бомонд вітає з Днем державного прапора України
Гурт "Антитіла"
З Днем державного прапора України! Синьо-жовтий – це свобода, сміливість та незламність,
– написали музиканти в інстаграмі.
Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що під час благодійного туру Європою всюди бачить український прапор – на музеях, урядових установах, в авто, на будинках людей. На його думку, це тому, що синьо-жовтий став символом вільного світу.
Наш прапор став символом свободи, мужності і сили для багатьох людей з різних країн! Ми відчуваємо ці кольори серцем. Сьогодні наш прапор гордо майорить над світом вільних. З Днем Державного прапора України,
– привітав Святослав Вакарчук.
Гурт "Друга Ріка"
Вітаємо з Днем державного прапора України. У часи війни з окупантом це особлива святиня для кожного українця,
– підкреслили музиканти.
Він бачить болісний символізм у тому, що нерідко наш жовто-блакитний стає червоно-чорним від пролитої крові захисників і захисниць. Усе тому, що саме під таким стягом Україна вела визвольну боротьбу з радянськими окупантами ще в 40-х роках.
Маша Єфросиніна
Телеведуча наголосила, що наш синьо-жовтий став головним кольором року й огорнув весь світ.
Кольори єдності, сили та свободи. Кольори, якими пронизаний сьогодні весь світ, вони є постійним нагадуванням про протистояння України жорстокому та нещадному ворогу! З Днем державного прапора України,
– написала Єфросиніна.
Катерина Кухар
"Символ нашої боротьби, волі та незламності! Символ нашої свободи, який майорить по всьому світу! Наші два кольори сміливості. З Днем Державного прапора України", – підписала балерина відео, зняте біля "Батьківщини-Матері" з видом на найбільший стяг України. Його підняли з нагоди святкування рік тому.
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Олег Скрипка
"Шановні українці. Вітаю вас щиро з Днем українського прапора. Щастя, натхнення. Символи, українська культура, українська історія – це дуже важливо! До перемоги! Перемога за нами", – сказав фронтмен гурту ВВ на тлі спаленої російської техніки на Хрещатику.
Світлана Тарабарова
Особливі кольори для кожного з нас. З Днем українського прапора, рідні,
– лаконічно привітала співачка.
Катерина Бужинська
"Наш прапор – це символ свободи і незалежності, слави і відродження, перемоги України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Мить, коли піднімається прапор України та звучить державний гімн, – це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну", – наголосила Катерина Бужинська у своєму інстаграмі.
Співачка побажала українцям мирного неба та життя у кольорах нашого прапора – синього та мирного, як небо, і жовто-золотистого, як пшеничні поля України.
Ілона Гвоздьова
"Вітаю з Днем державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним, мирним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом, силою і прагненням до світлого майбутнього. Бережіть себе і вірте у нашу перемогу", – нагадала танцівниця.
Ектор Хіменес-Браво
Сьогодні прапор України — символ нескореності. Вірю, зовсім скоро, жовтий і блакитний стануть символами перемоги та свободи. З днем Державного прапора України,
– привітав шеф-кухар з Колумбії.
- Настя Каменських;
- ROXOLANA;
- "Танок на майдані Конґо";
- Аніта Луценко.