Тину Кароль хоть и застали врасплох, но она, как настоящая артистка, не растерялась и трогательно обратилась к жителям Владимир-Волынской общины. Певица засыпала их пожеланиями по случаю Дня государственного флага.

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Тину Кароль заскочили на Волыни

Меня буквально перехватили на дороге. Я охотно остановилась, хочу вас всех поздравить,

– рассказала Тина Кароль на камеру.

"Мы сильные, мы объединены, победа за нами! Это вообще не обсуждается. Слава Украине! Героям слава! Безусловно, все будет Украина. И за границей, и в Украине все люди знают, на чьей стороне правда. Я вам желаю мирного небо над головой, нашим детям – покоя, мамам – красоты, а мужчинам – мужества. Все будет хорошо, – заверила Тина Кароль.

В комментариях отреагировали:

"Классно, приветствие Тине";

"Как приятно! Очаровательная";

"Благодарим вас за поддержку и за ваше творчество";

"Неожиданно, но приятно";

"Действительно приятная неожиданность. Искренне благодарим Тину за поддержку. Обязательно ждем концерт победы в нашем княжеском городе".

Напомним, что в Украину Тина Кароль приезжала еще в июле, когда хвасталась урожаем черешни и показывала металлические "ежи" на улицах города. После этого она уезжала за границу на благотворительные концерты в Европе и Match for peace "Динамо" в городе Ливерпуль.