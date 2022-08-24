Українські ведучі, співаки, актори та інші представники культури дякують українцям та Україні за її силу. За те, що на пів року війни вона не зламалась і продовжує боротись з російським ворогом. 24 канал зібрав кілька найяскравіших привітань, аби ви побачили, хто вітає з Днем Незалежності своїх співгромадян.

До слова Зеленський емоційно привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

Святослав Вакарчук

"Не питай у інших, коли закінчиться війна… Запитай у себе, що ти зробив для Перемоги! З Днем Незалежності, брати і сестри! Слава Україні!"

Руслана

"З Днем Незалежності, мій брат і моя сестра! Всі, хто як і як, говорить українською, хто співає і мріє, як я, українською… У кого ритм серця особливий… Український… У нас з тобою найкраще небо і сонце! У нас з тобою найкраща країна в світі! Я знаю, що Україна змінить світ! Слава Україні!"

"Антитіла"

"Над нами майорить жовто-блакитний стяг, ми спілкуємося українською мовою, ми в нашому рідному місті, у нашій нескореній Україні. 6 місяців повномасштабної війни дали зрозуміти усім, що ми, українці, не зрадимо своїм мріям, своїй ідеї та своїй вірі у вільну, незалежну, суверенну державу.

І ми продовжуватимемо це робити – боротися! Спільно, згуртовано, лише разом! Стояти за своє, топити за своє і йти до перемоги. Вітаємо усіх з Днем Незалежності! Слава Україні! Героям Слава! Вічна слава усім, хто віддав своє життя у цій боротьбі".

Володимир Остапчук

"З Днем Незалежності, українці! Найсміливіші, найхоробріші, найбільш волелюбні у світі".

Сергій Бабкін

"З Днем Незалежності, Україно! Зі святом, рідна! Вільна, незламна, красива країна сміливих людей.

Україна – наш дім. І як же хочеться, щоб скоріше у ньому запанував мир. Ми обов’язково переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Тому що усередині нас непробивний міцний дух, який не зможе зламати жоден ворог. З вірою в нашу країну! З вірою в наших воїнів! З вірою в кожного з нас!"

Олександр Положинський

"Багато писати не хочу. Я радий, що моя Україна не злякалася, не заклякла і не здалася, а веде героїчну боротьбу і потрохи перемагає споконвічного ворога, який любить прикидатися другом і братом. Бажаю нам перемоги. Бажаю нам міцності та витривалості. Бажаю нам, щоби зовнішня перемога переросла у внутрішню, щоби наша країна квітнула і розвивалася, щоби всі громадяни і справжні друзі, і добрі гості почувалися щасливими у ній".

Григорій Решетник

"Нас не зламати й не перемогти – нікому й ніколи! Бо ми любляча, красива, смілива та найкраща нація в світі! З Днем Народження, Україно! З Днем Незалежності, наша Рідна! З любов‘ю Reshetnik Family".

Катерина Бужинська

"Дорогі українці!!! З Днем Незалежності України!!! Незалежність України – це передусім її воля, свобода і самостійність. Це право її патріотичних і національно свідомих громадян приймати важливі для країни рішення, можливість плекати рідну мову, розвивати свою унікальну культуру, підтримувати українську державність, цінувати і оберігати кожен клаптик нашої дивовижної землі. Це наша єдність, сила і гордість за свою велику і непереможну Батьківщину! Перемоги і мирного неба!!!".

Ектор Хіменес-Браво

"Той самий день. За який боремось, щоб святкувати тисячами поколінь як вільна, багата і сильна держава з розумним, прогресивним, сміливим народом. Україно, як я за тебе вболіваю, наскільки вірю в тебе. Усім серцем, кожною клітиночкою тіла. Дякую, що дозволяєш доводити свою вірність і любов.

Прямо зараз кожен з нас є свідком історичних подій. Просто запамʼятайте, що через 10-20-50-100 років, весь світ буде говорити, що Україна перемогла зло. Це більше ніж матеріальне. Самі розумієте, що часу на концерти та паради немає, відсвяткуємо після перемоги – зараз давати в пику свинособакам, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ. Тож не забудьте сьогодні скинути свою 31 гривню за роки незалежності, щоб нам вже купили ту росію під буряки. З Днем Незалежності України! Слава Україні!"