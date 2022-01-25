До дня народження співачки редакція Showbiz 24 підготувала добірку знакових композицій у її творчості.

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I feel good

У 2005 році Тіна Кароль взяла участь в конкурсі "Нова хвиля", де посіла друге місце. Також вона отримала грошовий приз від Алли Пугачової в розмірі 50 тисяч доларів. Ці кошти витратила на зйомки дебютного кліпу "Выше облаков".

Тіна Кароль на "Новій хвилі": дивіться відео онлайн

Show me your love

Наступного року артистка відправилася на пісенний конкурс Євробачення, який відбувався в Греції. Там Тіна представляла Україну й посіла 7 місце.

Тіна Кароль на Євробаченні: дивіться відео онлайн

"Полюс притяжения"

У грудні 2007 року виконавиця презентувала третій альбом "Полюс притяжения", який за три тижні став "золотим", а за 9 місяців – "платиновий". На той час в Україні це був другий диск, який отримав такий статус. Платівку записували в лондонській студії "Метрофонік".

Тіна Кароль – "Полюс притяжения": дивіться відео онлайн

"Помню"

У 2014 році Тіна Кароль випустила пісню "Помню", яку присвятила чоловікові. Євген Огір, який також був продюсером співачки, у 2013 році помер від раку шлунку. Тіна боляче переживала смерть коханого. Навіть через 9 років після смерті Євгена вона досі не змогла відкрити своє серце іншому чоловікові.

Тіна Кароль – "Помню": дивіться відео онлайн

"Закрили твої очі"

У цій композиції Тіна оспівала весь той біль, який виник у неї після смерті чоловіка.

Тіна Кароль – "Закрили твої очі": дивіться відео онлайн

"Я все еще люблю"

Також виконавиця презентувала однойменну сольну програму. У кожній композиції були слова кохання Євгену та суму за ним.

Тіна Кароль – "Я все еще люблю": дивіться відео онлайн

"Жизнь продолжается"

Мотивацією жити та творити для Тіни став син Веніамін. Вона робила все для того, щоб первісток мав щасливе майбутнє. Трек "Жизнь продолжается" став знаковим не лише для неї, а й для багатьох жінок, які опинялися у схожій ситуації, залишалися сам на сам з болем й не знали, як жити далі.

Тіна Кароль – "Жизнь продолжается": дивіться відео онлайн

"Перечекати"

У 2016 році Кароль презентувала одну з найніжніших україномовних пісень – "Перечекати". У ній вже менше суму, більше радості та тепла.

Тіна Кароль – "Перечекати": дивіться відео онлайн

"Сила высоты"

Цей трек став одним з найпопулярніших в репертуарі Тіни Кароль. Це початок нової сторінки в її творчості. Кліп переглянули майже 10 мільйонів разів.

Тіна Кароль – "Сила высоты": дивіться відео онлайн

"Вабити"

Трек "Вабити" став одним з найвеселіших у репертуарі Тіни. Кліп на запальну пісню вона знімала в Лос-Анджелесі.

Тіна Кароль – "Вабити": дивіться відео онлайн

"Скандал"

Хіт справді став "Скандальним". Тіна показала новий стиль, хореографічні вміння. А також навколо неї розгорівся справжній скандал. Оля Полякова під час одного з ефірів шоу "Маска" назвала Кароль "плакальницею на похороні", на що співачка миттєво відреагувала. Це сталося якраз напередодні прем'єри композиції "Скандал", тому Полякова звинуватила Тіну в тому, що вона піарить пісню завдяки цій ситуації.

Тіна Кароль – "Скандал": дивіться відео онлайн

"Красиво"

Пісня "Красиво" – початок нової епохи в кар'єрі Тіни Кароль. Наступні треки кардинально відрізнятимуться від попередніх: танцювальні, неординарні музичні звучання.

Тіна Кароль – "Красиво": дивіться відео онлайн