У шоу-бізнесі заведено влаштовувати гучні вечірки з нагоди дня народження та запрошувати на них всіх зіркових друзів. Попдіва Тіна Кароль чи не єдина, хто не дотримується цієї негласної традиції. У свій день народження, 25 січня, вона завжди працює, аби втекти від думок про покійного чоловіка.

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Чому Тіна Кароль не святкує свій день народження

Співачці було 25 років, коли в її коханого Євгена Огіра діагностували рак шлунку. З 2010-го вони разом боролися за його життя, але через три роки він помер. Відтоді Тіна Кароль не мала приводів для святкування днів народжень.

З 25 років, як тільки ми почали боротися з чоловіком за життя, я не святкувала жодного дня народження! Завжди вибирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва,

– поділилась Тіна Кароль.

У день свого 37-річчя артистка вперше опублікувала архівні фото та відео, показавши, як проводила дні народження без коханого. Так, зірка святкувала з сином Веніаміном зі скромним тортом, ходила в кафе, знімалася в "Голосі країни", записувалась на студії, тренувалась у залі. Жодних гучних вечірок за останні 12 років у неї не було.

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Як Тіна Кароль святкувала дні народження останні роки