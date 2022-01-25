Ко дню рождения певицы редакция Showbiz 24 подготовила подборку знаковых композиций в ее творчестве.

Обратите внимание Тина Кароль впервые объяснила, почему уже 12 лет не празднует свой день рождения

I feel good

В 2005 году Тина Кароль приняла участие в конкурсе "Новая Волна", где заняла второе место. Также она получила денежный приз от Аллы Пугачевой в размере 50 тысяч долларов. Эти средства потратила на съемки дебютного клипа "Выше облаков".

Тина Кароль на "Новой волне": смотрите видео онлайн

Show me your love

В следующем году артистка отправилась на песенный конкурс Евровидение, который проходил в Греции. Там Тина представляла Украину и заняла 7 место.

Тина Кароль на Евровидении: смотрите видео онлайн

"Полюс притяжения"

В декабре 2007 года исполнительница презентовала третий альбом "Полюс притяжения", который за три недели стал "золотым", а за 9 месяцев – "платиновым". На то время в Украине это был второй диск, который получил такой статус. Пластинку записывали в лондонской студии "Метрофоник".

Тина Кароль – "Полюс притяжения": смотрите видео онлайн

"Помню"

В 2014 году Тина Кароль выпустила песню "Помню", которую посвятила мужу. Евгений Огир, который также был продюсером певицы, в 2013 году умер от рака желудка. Тина болезненно переживала смерть любимого. Даже спустя 9 лет после смерти Евгения она до сих пор не смогла открыть свое сердце другому мужчине.

Тина Кароль – "Помню": смотрите видео онлайн

"Закрили твої очі"

В этой композиции Тина воспела всю ту боль, которая возникла у нее после смерти мужа.

Тина Кароль – "Закрили твої очі": смотрите видео онлайн

"Я все еще люблю"

Также исполнительница презентовала одноименную сольную программу. В каждой композиции были слова любви Евгению и тоски по нему.

Тина Кароль – "Я все еще люблю": смотрите видео онлайн

"Жизнь продолжается"

Мотивацией жить и творить для Тины стал сын Вениамин. Она делала все для того, чтобы первенец имел счастливое будущее. Трек "Жизнь продолжается" стал знаковым не только для нее, но и для многих женщин, которые оказывались в похожей ситуации, оставались один на один с болью и не знали, как жить дальше.

Тина Кароль – "Жизнь продолжается": смотрите видео онлайн

"Перечекати"

В 2016 году Кароль презентовала одну из нежнейших украиноязычных песен – "Перечекати". В ней уже меньше печали, больше радости и тепла.

Тина Кароль – "Перечекати": смотрите видео онлайн

"Сила высоты"

Этот трек стал одним из самых популярных в репертуаре Тины Кароль. Это начало новой страницы в ее творчестве. Клип посмотрели почти 10 миллионов раз.

Тина Кароль – "Сила высоты": смотрите видео онлайн

"Вабити"

Трек "Вабити" стал одним из самых веселых в репертуаре Тины. Клип на зажигательную песню она снимала в Лос-Анджелесе.

Тина Кароль – "Вабити": смотрите видео онлайн

"Скандал"

Хит действительно стал "Скандальным". Тина показала новый стиль, хореографические умения. А также вокруг нее разгорелся настоящий скандал. Оля Полякова во время одного из эфиров шоу "Маска" назвала Кароль "плакальщицей на похоронах", на что певица мгновенно отреагировала. Это произошло как раз накануне премьеры композиции "Скандал", поэтому Полякова обвинила Тину в том, что она пиарит песню благодаря этой ситуации.

Тина Кароль – "Скандал": смотрите видео онлайн

"Красиво"

Песня "Красиво" – начало новой эпохи в карьере Тины Кароль. Следующие треки кардинально будут отличаться от предыдущих: танцевальные, неординарные музыкальные звучания.

Тина Кароль – "Красиво": смотрите видео онлайн