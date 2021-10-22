Після зміни сценічного образу Тіна Кароль усе відвертіша з публікою. Це доводить її остання зйомка. У кадрі співачка з'явилась у комплекті білизни темного кольору.

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Артистка одягла вкорочений топ і шорти довжини ультраміні. Вона спокусливо вигиналась на підлозі, демонструючи звабливі форми.

Сміливий образ Тіна Кароль довершила ефектним макіяжем з акцентом на очі. Чорні стрілки й ніжно-рожева помада підкреслили її витончені риси обличчя. Золотисте волосся знаменитість зібрала у високий пучок, залишивши хвилясті пасма попереду.

Фото Тіни Кароль в білизні

Тіна Кароль у білизні / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль у білизні / Фото з інстаграму співачки