После изменения сценического образа Тина Кароль все откровеннее с публикой. Это доказывает ее последняя съемка. В кадре певица появилась в комплекте белья темного цвета.

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Артистка надела укороченный топ и шорты длины ультрамини. Она соблазнительно изгибалась на полу, демонстрируя соблазнительные формы.

Смелый образ Тина Кароль довершила эффектным макияжем с акцентом на глаза. Черные стрелки и нежно-розовая помада подчеркнули ее изящные черты лица. Золотистые волосы знаменитость собрала в высокий пучок, оставив волнистые пряди впереди.

Фото Тины Кароль в белье



Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы



Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы



Тина Кароль в белье / Фото с инстаграма певицы