Якщо раніше Тіна Кароль влаштовувала фотосесії переважно в елегантних образах від преміальних будинків мод, то цього разу постала в кадрі максимально справжньою. Замість сукні з об'ємними вставками чи довгим шлейфам одягла маленьке чорне плаття.

Цікаво Тіна Кароль прилетіла до Лондона та показала рідкісні фото з сином

На співачці приталене вбрання довжини міні, яке тримається на дуже тонких бретелях. Смілива довжина не завадила Тіні Кароль грайливо підіймати сукню перед камерою. Свій look вона довершила босоніжками на шпильках зі шнурівкою до колін.

Волосся артистка залишила розпущеним. Легку укладку вона довершила ніжним макіяжем з рожевою помадою. Тепер яскраво-червоною вона фарбується лише в особливих випадках.

"Меланхолійний жовтень подарує нам музику для любові", – інтригуюче підписала Кароль.

Тіна Кароль у мінісукні / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, довжина міні полюбилась Тіні Кароль не так давно. Днями вона показала один з небагатьох образів у мінісукні. На ній було вбрання від французького бренду Balmain, його вартість 48 тисяч гривень.