Відома українська співачка Тіна Кароль дала незвичне інтерв'ю. Їй пропонувалась ситуація, а зірка мала відповісти – було, чи не було.

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Тіна Кароль забуває слова пісень

Знаменитість розповіла, що колись вона їздила за кермом автомобіля, але не дуже вдало. Вона хотіла б довчитися на водія і знову їздити самостійно. Також Тіна Кароль зізналась, що в неї була ситуація, коли артистка сплутувала свою машину та сідала до інших людей.

Виконавиця поділилась, що досі втрапляє в курйози, коли забуває слова своїх пісень на концерті.

Це постійно зі мною відбувається. Не знаю, як з цим боротися. Я можу вже 10 років співати пісню, але потім забути слова,

– сказала Тіна Кароль.

Про роман з двома чоловіками

Співачка відповіла, чи справді водночас зустрічалась з двома чоловіками. Таку ситуацію вона прокоментувала лаконічно.

А якщо вони подивляться? Було,

– зізналась зірка.

Однак багато часу Тіна Кароль проводила наодинці. Наприклад, відправлялась у відпустку сама.

"Це досить дивна історія, але дуже необхідна. Спочатку тобі некомфортно. Але круто, коли ти один і без зв'язку. Відразу з'являються абсолютно інші думки, згадуються всі страхи", – зауважила артистка.

Кароль додала, що ще ні разу не купалась в океані голою та не танцювала в клубі до ранку. Але вона не проти це виправити. Тіна також поділилась, чи їла колись у McDonald's.

Коли закінчився Atlas Weekend, я відразу поїхала в McDonald's, відразу. Я замовила собі найбільшу порцію всього. Я з'їла все,

– розповіла знаменитість.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн



Зазначимо, нещодавно Тіна Кароль розповідала, що все-таки фаст-фуд вона дозволяє собі дуже рідко. Іноді вона може з'їсти торт або якийсь крем, однак потім відчуває за це провину.

Та щоб підтримувати себе у бездоганній формі, виконавиця прокидається на сході сонця та стрибає на скакалці приблизно 40 хвилин. За цей час вона встигає подумати про найголовніше.