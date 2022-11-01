Украинская певица Тина Кароль путешествует по всему миру с благотворительными концертами. На днях с ней произошел инцидент в аэропорту.

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Тина Кароль об инциденте в аэропорту

Исполнительница рассказала, что проходила регистрацию в аэропорту, где ее задержал работник со странными вопросами. Он оказался поклонником России.

Уверена, что я не одна такая и у всех есть чем поделиться. Но сегодняшняя ситуация вогнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, о свете и воде. Злость и боль. Подхожу к бордингу контроля. И какая же подлец попалась мне сепаратическая. Задержал на стыковке рейса,

– поделилась Тина Кароль.

"Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, потом в Россию?" И улыбается, мудак. "Слава Украине", – я ему. Бегу зла, матерюсь. Самолета нет... вылетел без нас, – добавила звезда.

Певица опоздала на рейс, а когда взглянула назад, увидела, как уже монтируют новогодние огни. Это еще больше огорчило звезду. "Все, я разревелась. У нас будут свои новогодние огни – лучшие".



Тина Кароль / Фото с телеграма звезды

Добавим, на днях произошел конфликт между украинской певицей SHADU и россиянкой в Молдове. Женщина с криками "слава России" облила артистку кофе, толкалась и убежала. Все чуть не закончилось потасовкой.

Напомним, недавно Тина Кароль сделала важное заявление о своем творчестве. Она уже говорила, что ставит на "стоп" русскоязычные песни, но на днях подтвердила эту позицию еще раз. "Я понимаю, песни, которые вы очень любили. Песни, которые разрадовали ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском".