В рамках очередного тура Тина Кароль выступила в Испании, Израиле, Италии и других странах. Да, в Барселоне певица удивила зрителей, сев на шпагат прямо на сцене.

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В Инстаграмме Тина Кароль показала невероятные фото из тура. На фотографиях она предстает в декольтированном платье с черным кружевом, корсете и брюках, а также в нежно-розовом атласном платье.

На некоторых фотографиях артистка выступала в total black – в широких брюках и в эффективном боди-корсете от именитого украинского дизайнера Ивана Фролова. Наряды с глубоким декольте, объемно инкрустированные камнями, а это фирменный почерк модельера.

Смотрите фото с концертов Тины Кароль за границей:

"Вера... В висках пульс. Сила... Сила людей, Воля... Наше имя. Итого - до конца", - написала она. Тина Кароль обратилась и к поклонникам: "Спасибо всем, кто был рядом!"

К слову, недавно знаменитость покорила сеть эффектным образом на премии в Калифорнии. Для такого события она подобрала безупречный наряд, который подчеркнул ее стройную талию – красное длинное платье в блестках с глубокой зоной декольте.

Свой эффектный образ Кароль дополнила бежевой обувью на каблуке, фирменными локонами и яркой губной помадой красного цвета.