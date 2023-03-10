Тіна Кароль зараз одна з найбільш гастролюючих українських співачок. На своїх концертах вона і розмову з Даніелем Салемом показувала, і зізнавалася, що її герой сьогодні має бути з автоматом. Тепер артистка повернула у свої шоу танці.

Важливо Тіна Кароль показала фото з Євгенією Дудкою, яка померла після 11 місяців боротьби за життя

Тіна Кароль сіла на шпагат на сцені під час концерту

У Барселоні Тіна Кароль вийшла на сцену з хореографом та учасником "Танців з зірками" Дмитром Жуком. Вони показали пристрасну постановку під трек "Красиво", який артистка переклала з російської на англійську. Цікаво, що у світлі софітів вона почувається так розкуто, що станцювала соло та навіть сіла на шпагат. Ця зв'язка потрапила на відео.

До речі, Тіна Кароль виступала в total black – у широких штанах і в ефектному боді від іменитого українського дизайнера Івана Фролова. Це вбрання з глибоким декольте, об'ємно інкрустоване камінням. Це фірмовий почерк модельєра.