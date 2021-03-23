Українська співачка Тіна Кароль дала відверте інтерв'ю, у якому поділилася цікавими моментами з повсякденного життя. Зокрема, зірка показала, що завжди носить у сумочці тампон, гроші та гумки для волосся.

Тіна Кароль є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Прихильникам завжди цікаво спостерігати за її життям поза сценою. Тому зірка вирішила розповісти декілька цікавих фактів про себе.

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Сумочка Тіни Кароль

Виконавиця запросила журналістів додому і показала, що носить у сумочці. Зокрема, Тіна завжди має з собою тампон. Зазначає, що це саме ця річ, яка завжди потрібна дівчатам. Також у сумочці знаменитості є гумки для волосся, гроші та банківська картка.

Ще беру ноутбук, зарядний пристрій для телефону і пляшку з водою,

– зазначила Кароль.

Вона додала, що крім усього необхідного на роботу бере з собою контейнери з їжею. Вона постійно стежить за своїм раціоном, тому харчується правильно.

Я не вмію готувати, постійно збираю собі їжу з уже готового заздалегідь. Але мене навчили нещодавно солити ягоди. Це дуже смачно. У контейнер кладу авокадо, горіхи, насіння, лохину та гімалайську сіль. Вона не настільки солона, як звичайна,

– розповіла Тіна.

Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль не приховує, що любить смачно поїсти. Вона обожнює хліб та солодощі й ніколи не обирає з того, що їй не подобається. Проте співачка знає, скільки і чого можна з'їсти, щоб підтримувати прекрасну фізичну форму.