У п'ятницю, 14 травня, Тіна Кароль дала інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, презентувавши новий музичний альбом "Красиво". Поміж тим зірка відповіла на запитання ведучих про її участь в "Слов'янському базарі", який відбудеться з 15 по 18 липня у Вітебську. Так, співачка планує виступити на фестивалі.

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Я не змушу вас нудьгувати. Я мчу до вас,

– заявила Тіна Кароль.

Ведучі ранкового шоу розсекретили, що Тіна Кароль не лише заспіває на "Слов'янському базарі", а й вразить публіку особливими номерами. Зараз вона готує колаборації з білоруськими артистами.

Додамо, на офіційному сайті заходу єдиною представницею від України зазначено співачку Таїсію Повалій. Вона давно емігрувала в Росію та відома своєю прихильністю до диктатора Олександра Лукашенка.

Інтерв'ю Тіни Кароль білоруському каналу ОНТ: дивіться відео онлайн

Варто знати Тіна Кароль у пікантному вбранні виступила на Слов'янському базарі: відео

Додамо, довкола "Слов'янського базару" в Україні розгорнувся справжній скандал. Двоє відомих шоуменів – Тімур Мірошниченко та Андрій Доманський – не захотіли бути ведучими заходу через політичні переконання. Від участі в музичному фестивалі відмовилися й українські артисти – Олег Винник, Еліна Іващенко та скандальна МARUV.

"Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилися настільки, що навряд пісенний фестиваль може залишитись осторонь політики", – коментував Тімур Мірошниченко.