В пятницу, 14 мая, Тина Кароль дала интервью белорусскому каналу ОНТ, представив новый музыкальный альбом "Красиво". Между тем звезда ответила на вопросы ведущих о ее участии в "Славянском базаре", который пройдет с 15 по 18 июля в Витебске. Певица планирует выступить на фестивале.

Читайте также Тина Кароль полетела с сыном к океану и оригинально поблагодарила премию YUNA-2021: видео

Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам,

– заявила Тина Кароль.

Ведущие утреннего шоу рассекретили, что Тина Кароль не только споет на "Славянском базаре", но и поразит публику особыми номерами. Сейчас она готовит коллаборации с белорусскими артистами.

Добавим, на официальном сайте мероприятия единственной представительницей от Украины указана певица Таисия Повалий. Она давно эмигрировала в Россию и известна своей благосклонностью к диктатору Александру Лукашенко.

Интервью Тины Кароль белорусском канала ОНТ: смотрите видео онлайн

Стоит знать Тина Кароль в пикантном наряде выступила на Славянском базаре: видео

Добавим, вокруг "Славянского базара" в Украине развернулся настоящий скандал. Двое известных шоуменов – Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский – не захотели быть ведущими мероприятия по политическим убеждениям. От участия в музыкальном фестивале отказались и украинские артисты – Олег Винник, Елена Иващенко и скандальная МARUV.

"Все эти годы это была история о музыке. Вплоть до этого года, когда ситуация в Беларуси накалилась настолько, что вряд ли песенный фестиваль может остаться в стороне от политики", – комментировал Тимур Мирошниченко.