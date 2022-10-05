Тіна Кароль виступила з балетом Грега Чапкіса в Лос-Анджелесі: ефектні фото та відео

Наприкінці вересня в Тіни Кароль стартував концертний тур Америкою. 2 жовтня вона виступила в Лос-Анджелесі. Там співачка показала шоу-програму з балетом сина Григорія Чапкіса.

Напередодні американського туру Тіна Кароль презентувала англомовний альбом Scandal, через який нарвалася на хейт. Його прем'єра відбулася в Сіетлі, а в Лос-Анджелесі артистка вразила публіку номерами з балетом Грега Чапкіса.

Читайте про скандал У команді Тіни Кароль пояснили, чому вона працює з саундпродюсером Білана, Сєдокової та Zivert

Тіна Кароль виступила в Лос-Анджелесі з балетом Грега Чапкіса

Син покійного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег живе у США й здобув там славу як хореограф-постановник. Приїхавши до Лос-Анджелеса з концертом, Тіна Кароль звернулася до нього по допомогу.

Спеціально для концерту в Лос-Анджелесі Тіна Кароль запросила балет Грега Чапкіса. Сина легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса,

– повідомила команда співачки.

Як з'ясувалося, шоу-програму готували в онлайн-режимі. Про це розповів Дмитро Жук – учасник "Танців з зірками" й хореограф Тіни Кароль, який під час війни неочікувано заспівав – випустив свій перший трек "Мені так бракує тебе".

"Підготовка онлайн до шоу Тіни Кароль з командою Грега Чапкіса. Це був крутий експіріанс – підготувати танцювальні номери в онлайн-режимі", – написав Дмитро Жук в інстаграм-сторіс.

У Лос-Анджелесі прозвучали не лише англомовні треки з альбому Scandal, а й україномовні хіти Тіни Кароль – "Намалюю тобі зорі", "Вільна", "Твої гріхи", "Україна – це ти", "Перечекати", "Закрили твої очі", "Ніжно" та нова композиція, написана після 24 лютого, "Вільні. Нескорені".

Крім того, на сцену з Тіною Кароль вийшла американська співачка Marieme. У дуеті з нею артистка виконала пісню-присвяту українським дітям "Ой, ходить сон". Зірки, до речі, обрали патріотичні look – жовту та синю сукні від бренду Lever Couture.

Тіна Кароль з Marieme на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з фейсбуку співачки

"Сьогодні в залі присутні дуже багато українців, які вимушено залишили Україну через війну. Найголовніше для вас у майбутньому – це повернутися додому. Найголовніше для вас сьогодні – це знайти себе! Знайти себе у професійному плані, здобути успіх тут, і все це примноживши, повернутися додому, щоб приносити користь рідній країні. В моральному сенсі це означатиме не на щиті, а зі щитом – повернутися переможцями", – виголосила Тіна Кароль зі сцени.

Фото з концерту Тіни Кароль у Лос-Анджелесі

Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з фейсбуку співачки

Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі / Фото з фейсбуку співачки

Тур Тіни Кароль Америкою охоплює 12 міст і завершиться 15 жовтня концертом у Нью-Йорку. Уже 16 жовтня співачка виступить у Торонто, Канада.