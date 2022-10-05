Накануне американского тура Тина Кароль представила англоязычный альбом Scandal, из-за которого нарвалась на хейт. Его премьера прошла в Сиэтле, а в Лос-Анджелесе артистка поразила публику номерами с балетом Грега Чапкиса.

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Тина Кароль выступила в Лос-Анджелесе с балетом Грега Чапкиса

Сын покойного судьи "Танцев со звездами" Григория Чапкиса Грег живет в США и снискал там славу как хореограф-постановщик. Приехав в Лос-Анджелес с концертом, Тина Кароль обратилась к нему за помощью.

Специально для концерта в Лос-Анджелесе Тина Кароль пригласила балет Грега Чапкиса. Сына легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса,

– сообщила команда певицы.

Как выяснилось, шоу-программу готовили в онлайн-режиме. Об этом рассказал Дмитрий Жук – участник "Танцев со звездами" и хореограф Тины Кароль, который во время войны неожиданно запел – выпустил свой первый трек "Мені так бракує тебе".

"Подготовка онлайн к шоу Тины Кароль с командой Грега Чапкиса. Это был крутой экспирианс – подготовить танцевальные номера в онлайн-режиме", – написал Дмитрий Жук в инстаграм-сторис.

В Лос-Анджелесе прозвучали не только англоязычные треки из альбома Scandal, но и украиноязычные хиты Тины Кароль – "Намалюю тобі зорі", "Вільна", "Твої гріхи", "Україна – це ти", "Перечекати", "Закрили твої очі", "Ніжно" и новая композиция, написанная после 24 февраля, "Вільні. Нескорені".

Кроме того, на сцену с Тиной Кароль вышла американская певица Marieme. В дуэте с ней артистка исполнила песню-посвящение украинским детям "Ой, ходить сон". Звезды, кстати, выбрали патриотические look – желтое и синее платья от бренда Lever Couture.

Тина Кароль из Marieme на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из фейсбука певицы

"Сегодня в зале присутствует очень много украинцев, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Самое главное для вас в будущем – это вернуться домой. Самое главное для вас сегодня – это найти себя! Найти себя в профессиональном плане, преуспеть здесь, и все это умножив, вернуться домой, чтобы приносить пользу родной стране. В моральном смысле это означает не на щите, а со щитом – вернуться победителями", – сказала Тина Кароль со сцены.

Фото с концерта Тины Кароль в Лос-Анджелесе

Тина Кароль на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из фейсбука певицы

Тина Кароль на концерте в Лос-Анджелесе / Фото из фейсбука певицы

Подчеркнем! Тур Тины Кароль по Америке охватывает 12 городов и завершится 15 октября концертом в Нью-Йорке. Уже 16 октября певица выступит в Торонто, Канада.