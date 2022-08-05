"Війна змінює наші долі. Потрібно жити тут і зараз", – лаконічно прокоментував свій несподіваний перехід у музику Діма Жук. Він зізнався, що саме завдяки підтримці Тіни Кароль змінив паркет на студію.

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Діма Жук випустив свій перший трек завдяки Тіні Кароль

Сьогодні я з гордістю та вдячністю можу сказати, що я став новим артистом у рамках проєкту "Молода кров". Дякую, Тіно Кароль, за можливість бути почутим, за віру у мої пісні та шалений музичний досвід, який я отримав,

– написав Діма Жук в інстаграмі.

Так, перший сольний трек секс-символу "Танців з зірками" – "Мені так бракує тебе". Він про закоханих, яких розлучила війна.

"Мені так бракує тебе" – це пісня про кохання у розлуці під час війни. Війна проклала між закоханими тисячі кілометрів телефонних гудків. Замість теплих обіймів тепер у наших руках холодне світло екрана телефона", – коментує прем'єру Діма Жук.

Діма Жук – Мені так бракує тебе: дивіться відео онлайн

Увага! У рамках проєкту Тіни Кароль "Молода кров" Дімі Жуку записали цілий сольний альбом, його прем'єра запланована на осінь.

Як у мережі відреагувала на Жука-співака

"Дімо, вітаю тебе, успіхів у починаннях";

"З прем'єрою! Нехай вистачає сил на нові досягнення";

"Дуже гарно! Нова пісня в плейлист";

"Талановита людина, талановита у всьому. Просто бомба і голос чіпляє";

"Яка пісня, а який кліп, це шикарно. Ви талант";

"Вітаю, круто".