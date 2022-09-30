У першому після 24 лютого інтерв'ю Тіна Кароль зізналася, що "відклала на полицю" свої російськомовні пісні, адже цінності змінилися. Очевидно, саме тому вона переклала ці треки англійською мовою й презентувала в альбомі Scandal.
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Тіна Кароль випустила англомовний альбом "Скандал"
Нарешті альбом готовий. Ви можете прослухати його на всіх платформах. Чекаю на відгук,
– представила Тіна Кароль у мережі.
До нього увійшли 9 треків з попередніх платівок виконавиці – "Красиво" і "Двойной рай". Англійською зазвучали такі російськомовні хіти Тіни Кароль – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" та інші. Для іноземної публіки вона навіть переклала останній реліз "Вільні. Нескорені".
Як Тіна Кароль "вляпалася" у скандал через саундпродюсера
З прем'єрою співачку привітали не всі фани. Усе тому, що над її англомовним альбомом працював саундпродюсер Аркадій Олександров, які всі 8 років війни писав пісні росіянам.
Дякую моєму генію та другу Аркадію за написання разом того, що ми любимо,
– написала Тіна Кароль в інстаграмі.
Фоловерів артистки розлютило те, що Аркадій Олександров співпрацює з російськими селебріті, які мовчать про війну – Zivert, Анною Сєдоковою, Дімою Біланом. Ба більше, саундпродюсер пишається цими колабораціями, адже в "шапці" його інстаграм-профілю ці артисти вказані на рівні з Тіною Кароль.
- "Продюсер російський, альбом англійський. А ви, українці, чекайте";
- "Чому цей саундпродюсер в одному ряді з вами вказує тих, хто підтримує пуйла? Zivert, Сєдокова, Білан";
- "Нікого не бентежить саундпродюсер?"
Скриншот з інстаграм-профілю Аркадія Олександрова
Крім того, деяким користувачам інстаграму не сподобався відвертий образ Тіни Кароль у колготках зі швом і піджаку від бренду Gasanova:
- "Дивна фотосесія";
- "Ви дуже гарна, але це вже занадто відверті фото як для амбасадорки країни";
- "Навіщо так задирати ноги?";
- "Якби не знав, що це народна артистка України Тіна Кароль, то подумав би, що повія";
- "Не естетично".