У першому після 24 лютого інтерв'ю Тіна Кароль зізналася, що "відклала на полицю" свої російськомовні пісні, адже цінності змінилися. Очевидно, саме тому вона переклала ці треки англійською мовою й презентувала в альбомі Scandal.

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Тіна Кароль випустила англомовний альбом "Скандал"

Нарешті альбом готовий. Ви можете прослухати його на всіх платформах. Чекаю на відгук,

– представила Тіна Кароль у мережі.

До нього увійшли 9 треків з попередніх платівок виконавиці – "Красиво" і "Двойной рай". Англійською зазвучали такі російськомовні хіти Тіни Кароль – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" та інші. Для іноземної публіки вона навіть переклала останній реліз "Вільні. Нескорені".

Як Тіна Кароль "вляпалася" у скандал через саундпродюсера

З прем'єрою співачку привітали не всі фани. Усе тому, що над її англомовним альбомом працював саундпродюсер Аркадій Олександров, які всі 8 років війни писав пісні росіянам.

Дякую моєму генію та другу Аркадію за написання разом того, що ми любимо,

– написала Тіна Кароль в інстаграмі.

Фоловерів артистки розлютило те, що Аркадій Олександров співпрацює з російськими селебріті, які мовчать про війну – Zivert, Анною Сєдоковою, Дімою Біланом. Ба більше, саундпродюсер пишається цими колабораціями, адже в "шапці" його інстаграм-профілю ці артисти вказані на рівні з Тіною Кароль.

"Продюсер російський, альбом англійський. А ви, українці, чекайте";

"Чому цей саундпродюсер в одному ряді з вами вказує тих, хто підтримує пуйла? Zivert, Сєдокова, Білан";

"Нікого не бентежить саундпродюсер?"

Скриншот з інстаграм-профілю Аркадія Олександрова

Крім того, деяким користувачам інстаграму не сподобався відвертий образ Тіни Кароль у колготках зі швом і піджаку від бренду Gasanova: