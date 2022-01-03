Українським артистам важко відмовитися від шалених гонорарів за новорічні корпоративи, тому святкування вони поєднують з роботою. Так сталось і з Тіною Кароль. Однак вона знайшла спосіб, як не залишити 13-річного сина без уваги у казкову ніч – взяла з собою на розкішний бенкет.

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Тіна Кароль з сином Веніаміном на Новий рік

Співачку покликали на вечірку в 5-зірковому готелі Fairmont Grand Hotel, що в Києві на березі Дніпра. Її супутником став син Веніамін. В Україну він прилетів на зимові канікули.

Для новорічної ночі Тіна Кароль обрала вечірню сукню чорного кольору, яка ефектно підкреслила її стрункий стан. Однак вся увага була прикута до надглибокого декольте, що ледь оголювало бюст. Свій образ зірка довершила туфлями-човниками та коштовними сережками з камінням.

Натомість 13-річний хлопчик одягнув чорний смокінг з білою сорочкою та метеликом. Це рідкісне сімейне фото тут же розлетілося мережею і підкорило тисячі користувачів.

Тіна Кароль з сином Веніаміном на Новий рік / Фото з інстаграм-сторіс співачки

До слова, нещодавно Тіна Кароль запевняла, що її син Веніамін повернеться в Україну після дорогого навчання в Лондоні. У Велику Британію вона нібито відправила його, щоб той не виріс "мажором" і "маминим синком".

Примітно, що компанію на Новий рік Тіні Кароль склав не тільки син, а й менеджер і піарник Павел Орлов. З ним артистка співпрацює вже 14 років.

Тіна Кароль з Павлом Орловим / Фото з інстаграму чоловіка

Їхній спільний кадр з вечірки викликав нову хвилю чуток про роман. Усе тому, що на фото вони трималися за руки, а в підписі чоловік додав емоджі червоного серця. Відтак мережа реагує шквалом коментарів: