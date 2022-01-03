Украинским артистам сложно отказаться от безумных гонораров за новогодние корпоративы, поэтому празднование они совмещают с работой. Так случилось и с Тиной Кароль. Однако она нашла способ, как не оставить 13-летнего сына без внимания в сказочную ночь – взяла с собой на роскошный пир.

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Тина Кароль с сыном Вениамином на Новый год

Певицу позвали на вечеринку в 5-звездочном отеле Fairmont Grand Hotel в Киеве на берегу Днепра. Ее спутником стал сын Вениамина. В Украину он прилетел на зимние каникулы.

В новогоднюю ночь Тина Кароль выбрала вечернее платье черного цвета, которое эффектно подчеркнула ее стройный стан. Однако все внимание было приковано к сверхглубокому декольте, едва обнажавшему бюст. Свой образ звезда завершила туфлями-челноками и драгоценными серьгами с камнями.

13-летний мальчик надел черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой. Это редкое семейное фото тут же разлетелось по сети и покорило тысячи пользователей.

Тина Кароль с сыном Вениамином на Новый год / Фото из инстаграм-сторис певицы

Кстати, недавно Тина Кароль уверяла, что ее сын Вениамин вернется в Украину после дорогого обучения в Лондоне. В Великобританию она якобы отправила его, чтобы тот не вырос "мажором" и "маминым сынком".

Примечательно, что компанию на Новый год Тини Кароль составил не только сын, но и менеджер и пиарщик Павел Орлов. С ним артистка сотрудничает уже 14 лет.

Тина Кароль с Павлом Орловым / Фото из инстаграма мужчины

Их общий кадр с вечеринки вызвал новую волну слухов о романе. Все потому, что на фото они держались за руки, а в подписи мужчина прибавил эмоджи красного сердца. Сеть реагирует шквалом комментариев: