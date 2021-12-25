З самого малку син Тіни Кароль звик, що вона в роз'їздах – то на гастролях, то на зйомках. Тому вони з Веніаміном домовилися, що він спробує пожити у Великій Британії. Так, останні кілька років хлопчик мешкає в українській родині неподалік Лондона й ходить в одну з найкращих приватних шкіл в околиці.

До теми Тіна Кароль розповіла, що подарувала сину на 13-річчя й чи заглядаються на нього дівчата

За словами співачки, Веня став частиною сім'ї. Вона й сама почувається як вдома, коли навідує його у Великій Британії.

"Там і борщі, і пироги, і вареники, і любов така. Я туди приїжджаю, завжди кажу: "Тут мій ретрит (усамітнення – ред. Showbiz 24), інша сторона відпочинку", – ділиться Тіна Кароль.

Зіркова матуся додала, що відправила сина в Європу не лише через гідну освіту та свій шалений ритм, а й для того, аби він став самостійним. Схоже, Кароль вважає, що якби Веня залишився в Україні, то потрапив би в тусівку дітей заможних батьків і виріс би розпещеним.

Я відчуваю, що він все одно повернеться в Україну, дуже скоро насправді. Мені треба було дати йому основу. Він не мажор, не мамин син. Він мамин син вдома, але не там,

– заявила артистка.

Нагадаємо, 13-річний Веніамін навчається у школі Repton Preparatory. За один навчальний рік у цьому закладі Тіна Кароль платить майже мільйон гривень!

Зірка додала, що виховує Веніаміна лідером і вчить, що в цьому житті можна розраховувати лише на себе. "Він має знати, що всі ми одні приходимо в цей світ й одні йдемо з нього", – ділиться Тіна Кароль.

Однак це не єдиний метод виховання, яким керується суперзірка. Вона ніколи не лає Веню, а тільки хвалить. За її словами, син не дає приводу для сварок.