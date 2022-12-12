Цей трек UAnimals створили в рамках кампанії #StopEcocideUkraine – для привернення уваги до екологічних злочинів країни-агресорки під час війни. Вже майже 10 місяців від терористичних дій Росії страждають не лише люди, а й тварини.

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Тіна Кароль у "Щедрику" закликала зупинити екоцид в Україні

Артистка виконала всесвітньо відому композицію в супроводі хору "Дзвіночок". Текст пісні Carol of the Ecocide написав український автор Євген Матюшенко, над аранжуванням працював композитор Юрій Звонар.

Війна нищить життя у повному розумінні цього слова: вона забирає життя людей, їхні оселі, землю, надії та право бути щасливими. Війна безжально нищить українську екологію та світ тварин. Я доєдналася до ініціативи UAnimals, щоб нагадати світові, наскільки руйнівним та неосяжним є наслідок війни росії проти України. Пісня "Щедрик" є символом різдвяного дива, а Україна є символом людського дива стійкості та незламності, дива, яке у цій війні стоїть на захисті світу,

– прокоментувала Кароль.

Тіна Кароль – Carol of the Ecocide: дивіться відео онлайн 18+ (не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім)

Зараз увесь світ готується до різдвяних свят, вулиці міст прикрашають святкові ілюмінації. А в Україні панує темрява, смуток, тривога та біль. Росія продовжує обстрілювати мирні міста, нищить наше довкілля. Цього року мелодіґя українського композитора Миколи Леонтовича, яку знає весь світ, нагадує про важливе – Росія не лише країна-терорист, але й екотерорист. Росіяни крадують майбутнє в наших дітей і всієї планети.

І це не милий "мультяшний" Ґрінч, а суцільне зло, яке потрібно зупинити, доки воно не зупинило світ,

– підкреслив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

У потужному та надзвичайно чуттєвому кліпі активісти показали моторошні кадри того, через що в Україні зараз проходять не лише люди, а й тварини.

Нагадаємо, напередодні новорічно-різдвяних свят гурт "Антитіла", ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль "Зернятко" за підтримки Міністерства закордонних справ України презентували Carol for the Charity на мелодію "Щедрика" Леонтовича. Вони закликають допомогти дітям, які постраждали від війни, задонативши у фонд Олени Зеленської.