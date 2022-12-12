Этот трек UAnimals создали в рамках кампании #StopEcocideUkraine – для привлечения внимания к экологическим преступлениям страны-агрессорки во время войны. Уже почти 10 месяцев террористических действий России страдают не только люди, но и животные.

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Тина Кароль в "Щедрике" призвала остановить экоцид в Украине

Артистка исполнила всемирно известную композицию в сопровождении хора "Колокольчик". Текст песни Carol of the Ecocide написал украинский автор Евгений Матюшенко, над аранжировкой работал композитор Юрий Звонарь.

Война уничтожает жизнь в полном смысле этого слова: она уносит жизни людей, их дома, землю, надежды и право быть счастливыми. Война безжалостно уничтожает украинскую экологию и мир животных. Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительным и необъятным является следствие войны России против Украины. Песня "Щедрик" является символом рождественского чуда, а Украина является символом человеческого чуда стойкости и несокрушимости, чуда, которое в этой войне стоит на защите мира,

– прокомментировала Кароль.

Тина Кароль – Carol of the Ecocide: смотрите видео онлайн 18 + (не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним)

Сейчас весь мир готовится к рождественским праздникам, улицы городов украшают иллюминации. А в Украине царит тьма, уныние, тревога и боль. Россия продолжает обстреливать мирные города, уничтожает нашу окружающую среду. В этом году мелодия украинского композитора Николая Леонтовича, которую знает весь мир, напоминает о важном – Россия не только страна-террорист, но и экотерорист. Россияне воруют будущее у наших детей и всей планеты.

И это не милый "мультяшный" Гринч, а сплошное зло, которое нужно остановить, пока оно не остановило мир,

– подчеркнул основатель UAnimals Александр Тодорчук.

В мощном и чрезвычайно чувственном клипе активисты показали жуткие кадры того, через что в Украине сейчас проходят не только люди, но и животные.

Напомним, в канун новогодне-рождественских праздников группа "Антитела", ансамбль Веревки и детский хоровой ансамбль "Зернышко" при поддержке Министерства иностранных дел Украины презентовали Carol for the Charity на мелодию "Щедрика" Леонтовича. Они призывают помочь детям, пострадавшим от войны, донотив в фонд Елены Зеленской.