Тіна Кароль розповіла, що привезла з Ісландії в Україну

Поки більшість українських зірок влітку відпочивала біля морів та океанів, Тіна Кароль разом із сином Веніаміном відвідала Ісландію. Артистка розповіла, що привезла звідти неординарні сувеніри – шматочки лави вулкану.

Артистка поділилася, що побувати в Ісландії мріяла не лише вона, а й син. Коли вони були там, було дуже холодно. Тіна та Веніамін одягали теплі речі, шапки, у той час, коли інші знаменитості ніжилися на сонечку на пляжах.

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Поїздка Тіни Кароль в Ісландію

У цій неймовірній країні виконавиця скуштувала лід, якому вже декілька сотень років, а також встигла побачити вулкан, виверження якого відбулося за декілька днів до приїзду Тіни та Веніаміна.

Я відламала шматочки цієї лави, привезла в Україну, подарувала найближчим. Найцінніші скарби після подорожі – це спогади,

– сказала Кароль.

Під час цієї мандрівки Тіна була дуже активна в інстаграмі. Вона часто публікувала сторіз, що є нехарактерним для співачки. Кароль зізналася, що в Ісландії в неї був настрій, коли хотілося всім ділитися з шанувальниками.