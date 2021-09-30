Артистка поделилась, что побывать в Исландии мечтала не только она, но и сын. Когда они были там, было очень холодно. Тина и Вениамин надевали теплые вещи, шапки, в то время, когда другие знаменитости нежились на солнышке на пляжах.

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Поездка Тины Кароль в Исландию

В этой невероятной стране исполнительница попробовала лед, которому уже несколько сотен лет, а также успела увидеть вулкан, извержение которого произошло за несколько дней до приезда Тины и Вениамина.

Я отломила кусочки этой лавы, привезла в Украину, подарила самым близким. Самые ценные сокровища после путешествия – это воспоминания,

– сказала Кароль.

Во время этого путешествия Тина была очень активна в инстаграме. Она часто публиковала сторис, что нехарактерно для певицы. Кароль призналась, что в Исландии у нее было настроение, когда хотелось всем делиться с поклонниками.

Отметим, этим летом украинские звезды выбирали для отпусков разные страны – Египет, Турцию, Хорватию, Кипр и тому подобное. Где именно отдыхали знаменитости – узнавайте по ссылке.