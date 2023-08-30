Співачка Тіна Кароль розповіла про свого сина Веніаміна. За словами артистки, хлопець не може дочекатися, щоб стати повнолітнім та позбутися багатьох заборон.

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Тіна Кароль про сина

Він самостійний, він дуже добре розуміє, що він найголовніший чоловік у моєму житті та взагалі в нашому домі,

– зізналась виконавиця.

Тіну Кароль запитали про ймовірні стосунки Веніаміна з дівчатами. Артистка зізналась, що "буде дуже складною" свекрухою для його майбутньої дружини.

"Це у мене така забавка буде, я думаю, бути складною свекрухою", – додала співачка.

Тіна Кароль зауважила, що не може змиритися з думкою, що їй потрібно відпустити сина: "Він мій – і все".



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Останнє про сина Тіни Кароль

Зірковий син Веніамін навчається у Великій Британії. Вони з мамою бачаться нечасто, але завжди користуються можливістю побути разом. Нещодавно Тіна Кароль з сином повечеряли в ресторані, де артистка зустріла знайомого танцівника. Реакція сина на їхній танець просто посеред закладу потішила мережу.

Також артистка розповіла зворушливу історію про сина. Тіні стало відомо про смерть мами хедмайстера школи, де вчиться Веніамін і з яким зірка потоваришувала. Вона хотіла підтримати чоловіка, але не змогла підібрати слова. Щемливе та доречне повідомлення замість неї написав син.