Тіна Кароль розсекретила вагу та розповіла про схуднення: "Вперше кажу відкрито"

Українська співачка Тіна Кароль вперше розсекретила свою вагу. Зірка зізналась, що довго практикувала різноманітні дієти.

Відома співачка Тіна Кароль здебільшого приховувала життя поза кадром. Та останнім часом почала частіше розповідати про будні та особисте, показувати знімки без фотошопу.

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Тіна Кароль назвала вагу

Днями артистка поділилась новими кадрами та показала результат свого схуднення. Тіна Кароль також вперше розсекретила вагу – зірка важить 53 кілограми. Вона розповіла, що сиділа на дієтах з 15 років, а тепер змінила підхід.

Ранок почну з ваги, і вперше кажу про неї відкрито. Вага втратилась, бо я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, кортизол на піку… аж потім прозріння. Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла, як самостійно, так і за будь-які гроші. Поки не зрозуміла що це "розвод",

– зізналась Тіна Кароль.



Вага Тіни Кароль / Фото з телеграму зірки

"Це ціла індустрія – схуднення, де невигідно казати правду. Інсулін – вся біда тут. Він в не здоровому стані, бо раціон з дитинства – це вуглеводи та цукор. Як і в усіх звичайних школярів він був – картопелька, котлетка, хлібчик, компотик, цукерочка, булочка. Вся вага ідеальна і кожен має бути собою, тільки щоб не шкодило здоров'ю і вам подобалось", – впевнена виконавиця.

Тіна Кароль додала до допису відверті чорно-білі світлини. "Пухнаста і без фотошопу", – поділилась артистка.



Тіна Кароль / Фото з телеграму зірки

Додамо, Тіна Кароль також показувала свої сніданки. Вона публікувала фото з автомобіля без макіяжу, де ласувала сирниками.

Цікаво, що нещодавно про своє схуднення розповідала Даша Квіткова. Вона поділилась, що через нерви та стрес її вага знизилась до 48 кілограмів. Це найменша вага за всі 24 роки, як зізналась блогерка.