Известная певица Тина Кароль в большинстве своем скрывала жизнь вне кадра. Но в последнее время начала чаще рассказывать о буднях и личном, показывать снимки без фотошопа.

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Тина Кароль назвала вес

На днях артистка поделилась новыми кадрами и показала результат своего похудения. Тина Кароль также впервые рассекретила вес – звезда весит 53 килограмма. Она рассказала, что сидела на диетах с 15 лет, а теперь поменяла подход.

Утро начну с веса, и впервые говорю о ней открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике… только потом прозрение. Понятно, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, вся сознательная жизнь худела, как самостоятельно, так и за любые деньги. Пока не поняла что это "развод",

– призналась Тина Кароль.



Вес Тины Кароль / Фото с телеграма звезды

"Это целая индустрия - похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь. Он в нездоровом состоянии, потому что рацион с детства – это углеводы и сахар. Как и у всех обычных школьников он был – картошка, котлетка, хлебушек, компотик, конфетка, булочка. Вес идеальный и каждый должен быть собой, только чтобы не вредило здоровью и вам нравилось", – уверена исполнительница.

Тина Кароль добавила в сообщение откровенные черно-белые фотографии. "Пушистая и без фотошопа", – поделилась артистка.



Тина Кароль / Фото с телеграма звезды

Добавим, Тина Кароль тоже показывала свои завтраки. Она публиковала фото из автомобиля без макияжа, где лакомилась сырниками.

Интересно, что недавно о своем похудении рассказывала Даша Квиткова. Она поделилась, что из-за нервов и стресс ее вес снизился до 48 килограммов. Это самый маленький вес за все 24 года, как призналась блоггерша.