Прикра ситуація трапилась у травні 2019 року. Тоді зірка повідомила про викрадення авто у своїх соцмережах і просила усіх писати у приватні повідомлення, хто щось про це знає. Всього за 2 тижні вона вже сиділа у своєму салоні та дякувала поліції, рідним і друзям, що автомобіль вдалось знайти, як і все, що залишилось у ньому – концертні костюми та іграшки сина.

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Пройшло понад три роки, але автомобіль досі перебував у базі пошуку крадених машин, тому 18 січня зірку вкотре зупинили на дорозі представники поліції. Але вони й не здогадувались, що за кермом сидить його власниця, тому ввечері Оля Цибульська вирішила нарешті піти у відділок та завершити усі питання.

Я була в поліції, написала заяву, щоб мою машину перестали шукати. Я сподіваюся, що на цьому мої зупинки на дорозі з мигалками закінчено,

– поділилась Оля Цибульська.

Зазначимо, що у своєму автомобілі артистка часто подорожує країною або ж катається Києвом у справах. Також зірка часто записує веселі відеоролики в інстаграмі прямо зі свого салону.