Українські зірки на Великдень надавали перевагу домашньому святкуванню. Тіна Кароль не розсекречує, де саме провела Пасху, однак показала декілька зворушливих кадрів.

Цікаво Як українські зірки святкують Великдень: яскраві фото та відео

Тіна Кароль відсвяткувала Великдень

Тіна провела час у хорошій компанії. Фан-клуб виконавиці поширив в інстаграмі миле відео, де показав її біля красивого білого песика, якого Кароль назвала "великоднім дружком".

Також на фан-сторінці народної артистки з'явилося декілька фото, які зробили під час відеодзвінка Тіни до сина Веніаміна. Хлопчик зараз перебуває на навчанні у Великій Британії, проте не забуває українських традицій.

Кароль, поставши перед камерою без макіяжу та зачіски, показала Вені свою пасочку. Син зірки позував у красивій вишиванці, сидячи за столом, на якому були великодні яйця. Хоча зіркова матуся та її нащадок були на відстані, вони привітали один одного у світлий весняний день Христового Воскресіння.



Тіна Кароль на Великдень / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль



Тіна Кароль розмовляє з сином / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль



Син Тіни Кароль у вишиванці / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Декілька днів тому Тіна Кароль опублікувала нове селфі з сином, яке зробила в автомобілі. Вона рідко ділиться подібними фотографіями, однак зробила виняток у роковини з дня смерті чоловіка Євгена Огіра.