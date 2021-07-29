Известная украинская певица Тина Кароль пользуется летней порой, поэтому вслед за коллегами отправилась в отпуск. Она поделилась кадрами с отдыха в инстаграм-сториз на личной странице.

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Тина Кароль в Исландии с сыном

Тогда как большинство украинских звезд выбирают для отдыха Турцию, Египет или Грецию, исполнительница отправилась в Исландию. Вместе с ней поехал и 12-летний сын Вениамин, который проводит каникулы вместе со звездной мамой. Летом Тина Кароль пытается как можно больше времени уделять сыну, ведь учится он в Великобритании.

Певица показала трогательное фото с Вениамином, где целует его в щеку. Мама с сыном позировали на фоне скал в теплой одежде. Тина Кароль предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль

Знаменитость с сыном посещает различные архитектурные памятники и наслаждается пейзажами. Также они увидели вулкан и застывшую лаву.

Тина Кароль показала фото с отдыха в Исландии / Фото с инстаграм-сториз звезды

Где отдыхают украинские звезды