Известная украинская певица Тина Кароль пользуется летней порой, поэтому вслед за коллегами отправилась в отпуск. Она поделилась кадрами с отдыха в инстаграм-сториз на личной странице.
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Тина Кароль в Исландии с сыном
Тогда как большинство украинских звезд выбирают для отдыха Турцию, Египет или Грецию, исполнительница отправилась в Исландию. Вместе с ней поехал и 12-летний сын Вениамин, который проводит каникулы вместе со звездной мамой. Летом Тина Кароль пытается как можно больше времени уделять сыну, ведь учится он в Великобритании.
Певица показала трогательное фото с Вениамином, где целует его в щеку. Мама с сыном позировали на фоне скал в теплой одежде. Тина Кароль предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.
Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль
Знаменитость с сыном посещает различные архитектурные памятники и наслаждается пейзажами. Также они увидели вулкан и застывшую лаву.
Тина Кароль показала фото с отдыха в Исландии / Фото с инстаграм-сториз звезды
Где отдыхают украинские звезды
- Знаменитая чета ведущих – Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с сыном улетели в Турцию. Они проводят время в городе Бодрум.
- Певица Джамала также отдыхает в Турции. Она отправилась в город Эфес, где побывала на экскурсии.
- Телеведущая Леся Никитюк наслаждалась пляжем и видами в Черногории. Она недавно вернулась в Киев.