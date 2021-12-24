Тіна Кароль прийшла на "Голос країни" після заяв про інтриги на шоу

Співачка Тіна Кароль нещодавно заявила, що на шоу "Голос країни" почалися інтриги та хайп. Та попри це, зірка повернулась і виступила на проєкті.

Тривають зйомки першого етапу відбору на вокальному шоу "Голос країни". Популярна українська співачка Тіна Кароль стала гостею одного з ефірів.

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Тіна Кароль на "Голосі країни"

Виконавиця неочікувано вийшла на сцену проєкту, де підтримала одну з учасниць. Вона навіть заспівала разом з нею в дуеті.



Тіна Кароль повернулась на "Голос" / Фото з інстаграм-сторіз

Продюсер Володимир Завадюк повідомив про "повернення" Тіни Кароль. Він опублікував спільне фото з нею. У підписі до кадру чоловік натякнув за допомогою емоджі, що хоч між ними стаються сварки, стосунки не гіршають.

Зустрілись сьогодні на тому ж місці, в особливий час, в гримерці. В час зйомок нового сезону "Голосу країни". Дякую, Тіно, що прийшла підтримати талановиту учасницю, яка написала її пісню. Це буде неймовірний сезон. Бо так звучить твоя країна!

– написав Завадюк.



Тіна Кароль та Завадюк / Фото з інстаграму продюсера

Фото з Тіною Кароль поділився і ведучий шоу Юрій Горбунов. "Несподівана гостя на зйомках "Голосу"", – написав шоумен.



Тіна Кароль та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Тіна Кароль та "Голос країни"