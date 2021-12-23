Представники каналу 1+1 прокоментували відхід української співачки Тіни Кароль з проєктів "Танці з зірками" та "Голос країни". Перед цим сама Кароль заявляла, що Іванна Онуфрійчук неспроста потрапила на шоу.

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Чому Кароль не була ведучою "Танців"

На каналі пояснили, що співачці пропонували роль ведучої. Але з нею не вийшло домовитися через фінансові питання.

Будь-яке рішення – це процес переговорів. Цього разу вони затягнулися, в тому числі через обговорення фінансових умов артистки, і нам не вдалося домовитися,

– пояснили на 1+1.

Представники каналу додали, що Іванна Онуфрійчук стала ведучою тому, що їй вирішили дати шанс проявити себе на телебаченні, але не прокоментували заяву Кароль про проплачене місце. Канал задоволений новою зіркою "Танців" і сподівається на подальшу співпрацю.

"Враховуючи складність переговорів, а також активний запит телеглядачів на нові обличчя, ми були раді запросити до проєкту нову ведучу з 1+1 media school (курс "Телеведучі") Іванну Онуфрійчук – для нас важливо підтримувати наших студентів та давати їм дорогу у великий світ ТБ", – розповіли представники каналу.



Новий склад ведучих "Танців з зірками" / Фото 1+1

Чому Тіна Кароль пішла з "Голосу країни"

Представники 1+1 відповіли, що співачка покинула крісло тренера за власним бажанням.

"Ми з розумінням поставилися до рішення Тіни Кароль залишити проєкт "Голос країни" після 11-го сезону, ми цінуємо амбіції наших тренерів та їхнє прагнення до перемоги, але не кожен сезон вдається перемагати з огляду на конкуренцію", – повідомили вони.

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