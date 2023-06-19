Вчера, 18 июня, в Украине и других странах отмечали День отца. Украинские звезды поздравляли родных с праздником и показывали семейные фотографии.

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Тина Кароль показала фото с отцом

Украинская певица Тина Кароль в инстаграм-сториз опубликовала редкое фото с отцом, которого нечасто показывает в сети. На снимке звезда прижалась к Григорию Самойловичу.

С Днем отца! Отец для девушек – это сверхважная фигура, ассоциирующаяся с доверием и крепостью духа. Папа, папа, здоровье! Всегда твоя, капризная озорница,

– написала Тина Кароль.



Тина Кароль с отцом / Фото из инстаграма Тины Кароль

Заметим, в первые месяцы полномасштабного вторжения Тина Кароль призналась, что 64-летний Григорий Либерман поступил в терроборону несмотря на то, что имеет возможность уехать за границу. "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – говорил отец Тины Кароль дочке.

Как звезды праздновали День отца