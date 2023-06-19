Вчера, 18 июня, в Украине и других странах отмечали День отца. Украинские звезды поздравляли родных с праздником и показывали семейные фотографии.

Читайте также Сын принес букет роз: Ксения Мишина показала, как отпраздновала день рождения за границей

Тина Кароль показала фото с отцом

Украинская певица Тина Кароль в инстаграм-сториз опубликовала редкое фото с отцом, которого нечасто показывает в сети. На снимке звезда прижалась к Григорию Самойловичу.

С Днем отца! Отец для девушек – это сверхважная фигура, ассоциирующаяся с доверием и крепостью духа. Папа, папа, здоровье! Всегда твоя, капризная озорница,
– написала Тина Кароль.


Тина Кароль с отцом / Фото из инстаграма Тины Кароль

Как звезды праздновали День отца

  • Королевская семья делилась семейными портретами и поздравляла всех отцов с праздником. Принц Уильям показал фото с детьми, а король Чарльз III упомянул о своем отце.
  • Максим Чмерковский в День отца стал папой второй раз. У него и жены Петы Маргатройд родился сын.