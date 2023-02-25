Цю ініціативу чеський VOGUE приурочив до роковин вторгнення Росії в Україну. Вражаючу сукню для проєкту пошив український бренд Lever Couture, а знімали Тіну Кароль у ньому 2 тисячі камер одночасно.

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Тіна Кароль у діджитал-сукні з "листами любові"

У рамках Love letters to Ukraine листи любові та вдячності незламній Україні написали:

акторка Мілла Йовович;

американська акторка Віра Фарміга;

співачка Kesha;

американська акторка Крістен Ріттер;

креативний директор Lady Gaga Нікола Формічетті;

японська співачка Ріна Саваяма.

Усі їх перенесли на сукню Lever Couture, яка стала цифровим об'єктом мистецтва. Над цим працював знаменитий цифровий художник Олівер Латта – володар двох премій Emmy 2022 за роботу над серіалом Severance для Apple TV – спільно з унікальною студією Volumetric DNE, Real Motion. Там Тіну Кароль знімали одночасно на 2 тисячі камер.

Love letters to Ukraine. Ще один надзвичайний проект на честь нашої держави! Увесь світ бореться з нами,

– прокоментувала сама артистка.

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Важливо, що написати слова підтримки на сукні бренду Lever Couture можуть не лише світові знаменитості, а й кожна людина. Це можна зробити на сайті Love letters to Ukraine.

на сайті Не менш важливо, що цифровий експонат, як і фізичну сукню, згодом продадуть на аукціоні для підтримки гуманітарної місії України. Усі зібрані кошти будуть передані до Фундації Олени Зеленської.

Цікаво, що напередодні річниці вторгнення Росії свій внесок у Фундацію Олени Зеленської зробив голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Його гроші пішли на "забезпечення дітей та сім'ї в Україні необхідними речами, такими як їжа та притулок". Про це він оголосив сам в інстаграмі. До речі, задонатити його просила подруга та українська супермодель Аліна Байкова.