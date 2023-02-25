Цю ініціативу чеський VOGUE приурочив до роковин вторгнення Росії в Україну. Вражаючу сукню для проєкту пошив український бренд Lever Couture, а знімали Тіну Кароль у ньому 2 тисячі камер одночасно.
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Тіна Кароль у діджитал-сукні з "листами любові"
У рамках Love letters to Ukraine листи любові та вдячності незламній Україні написали:
- акторка Мілла Йовович;
- американська акторка Віра Фарміга;
- співачка Kesha;
- американська акторка Крістен Ріттер;
- креативний директор Lady Gaga Нікола Формічетті;
- японська співачка Ріна Саваяма.
Усі їх перенесли на сукню Lever Couture, яка стала цифровим об'єктом мистецтва. Над цим працював знаменитий цифровий художник Олівер Латта – володар двох премій Emmy 2022 за роботу над серіалом Severance для Apple TV – спільно з унікальною студією Volumetric DNE, Real Motion. Там Тіну Кароль знімали одночасно на 2 тисячі камер.
Love letters to Ukraine. Ще один надзвичайний проект на честь нашої держави! Увесь світ бореться з нами,
– прокоментувала сама артистка.
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- Важливо, що написати слова підтримки на сукні бренду Lever Couture можуть не лише світові знаменитості, а й кожна людина. Це можна зробити на сайті Love letters to Ukraine.
- Не менш важливо, що цифровий експонат, як і фізичну сукню, згодом продадуть на аукціоні для підтримки гуманітарної місії України. Усі зібрані кошти будуть передані до Фундації Олени Зеленської.