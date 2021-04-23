У халаті з глибоким декольте: Тіна Кароль презентувала відео на пісню "Красиво"

Українська попдіва Тіна Кароль презентувала відео на пісню "Красиво" з нового однойменного альбому. Для зйомок вона обрала вкрай відвертий образ, з'явившись у кадрі в яскравому халаті з глибоким декольте.

Квітень став по-справжньому плідним для Тіни Кароль. На початку місяця вона випустила альбом "Красиво", яким продемонструвала новий сценічний образ, а зараз вражає шанувальників ефектними кліпами. 23 квітня співачка представила відео на головну пісню платівки – на трек "Красиво".

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Це live performance – живий виступ, тому артистка постала на сцені з музикантами та балетом. Для зйомок кліпу Тіна Кароль підібрала всього один сміливий образ. Вона з'явилася у довгому яскраво-помаранчевому халаті з капюшоном.

Родзинкою образу стало екстремально глибоке декольте та зухвалий розріз до стегон. Під вбрання зірка не одягла білизну, а довершила його лише блискучими туфлями на високих підборах.

Новий кліп Тіни Кароль викликав бурхливу реакцію фанів. Вони засипають кумира компліментами та не стримують свого захвату від нового сценічного образу артистки:

"Круто, life навіть крутіше, ніж в альбомі";

"Звела з розуму цим альбомом";

"Після карантину ось з таким шоу треба в "Палац Спорту" з фан-зонами";

"Тіна не припиняє дивувати, у цьому й чарівність";

"У кожному звуці, у кожному русі Тіни і всієї команди такий професіоналізм, це дуже круто".

Нагадаємо, кількома тижнями раніше Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Хороший парень", в якому перевтілилася у хлопця в помаранчевій балаклаві та поцілувалася. Ця робота спровокувала не менший фурор.

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