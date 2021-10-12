Виконавці записали дуетну пісню в рамках альбому Тіни Кароль "Молода кров". Ivan NAVI домовився з Тіною погуляти разом під час її гастролей у Львові.

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Тіна Кароль та Ivan NAVI гуляли у Львові

"Львів – моє рідне місто і я знаю всі його найкрасивіші куточки. Часу було небагато, адже ми ще мали бути на саундчеку і виступати ввечері, але все ж екскурсія вдалась. Моментами ми дуркували як діти, фотографувались, сходили на легендарний блошиний ринок з платівками, книгами та старими фотоапаратами, піднялись на оглядовий майданчик, випили кави. Навіть потанцювали просто неба під спів бандуриста, який, побачивши нас з Тіною, зіграв імпровізовано на бандурі "Ангели все знають" Така легка атмосфера може бути тільки у Львові. Хочу, аби її відчули всі, хто буде дивитись відео", – поділився Ivan NAVI.

Красивий Львів. Красива пісня. А що знають ангели, лише можна гадати. Молода кров кипить, я тішусь,

– сказала Кароль.

Тіна Кароль та Ivan NAVI – "Ангели все знають": дивіться відео онлайн

У стародавньому місті артисти також влаштували сюрприз для шанувальників. Під час концерту попдіви разом заспівали пісню "Ангели все знають". Наприкінці композиції Іван несподівано підняв та закрутив Тіну у вихорі, зірвавши оплески понад тисячної зали.



Ivan NAVI та Тіна Кароль на концерті у Львові / Фото пресслужби