Гаряче відео вже підкорює ютуб. Сексапільна Тіна Кароль спокусливо танцювала в ліфті у надзичайно звабливому вбранні.

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Сюжет кліпу

Режисером цієї відеороботи став Indy Hait. Саме він запропонував ідею, де дія відбувається в ліфті. Співачка зайшла до нього в суворому образі проте вже під час руху ліфта зірвала з себе костюм та почала танцювати.

Ліфт спершу крутиться навколо своєї осі, а потім зависає між поверхами в невагомості. Співачка продемонструвала стан закоханості, а також не приховувала кокетства.

Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" – це ода сміливої дівчини, яка кохає лише тому, що такий її вибір,

– написала у своєму інстаграмі Тіна Кароль.

У кліпі Тіна Кароль виконує складні хореографічні рухи в туфлях-роликах. Це туфлі на високих підборах, які закріплені на платформі роликів. Саме це значно ускладнює хореографію та робить її сексуальнішою.

Тіна Кароль – "Красиво": дивіться відео онлайн